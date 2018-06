Lobnig bei Ottensheim-Weltcup sicher ins Einer-Finale

Magdalena Lobnig ist beim Ruder-Weltcup in Ottensheim ihrer Rolle als Mitfavoritin im Einer-Halbfinale gerecht geworden und hat sich als Zweite souverän für den Endlauf am Sonntag qualifiziert. Die 27-jährige Kärntnerin ist als einzige Österreicherin in den A-Finali dabei.

Lobnig musste als WM-Dritte im ersten, schnelleren Lauf nur der Schweizer Weltmeisterin Jeannine Gmelin um 2,450 Sekunden den Vortritt lassen. Dabei war die WM-Dritte mit ihrem Rennen gar nicht zufrieden. “Ich habe nicht in den Streckenschlag reingefunden, es war ein ständiges Suchen. Aber so ein Semifinale ist nie schlecht, dann bin ich für das Finale aktiviert, wachgerüttelt”, sagte die Olympia-Sechste.

Ferdinand Querfeld und Ferdinand Seifriedsberger landeten nach nur zwei Wochen gemeinsamen Trainings im Halbfinale des Zweier ohne Steuermann an der vierten Stelle und verpassten damit den Finaleinzug nur um einen Platz, aber doch um 4,9 Sekunden. “Es war ein großer Schritt nach vorne. Wir sind tolle 1.500 Meter gerudert, im Endsprint hat es nicht gereicht”, meinte Querfeld und war dennoch zufrieden. Das Duo ist am Sonntag im B-Finale um die Plätze 7 bis 12 im Einsatz.

Da peilt auch der ÖRV-Vierer mit Florian Walk, Maximilian Kohlmayr, Rudolph Querfeld und Gabriel Hohensasser einen Top-Ten-Platz an. Im Halbfinale landete das Quartett an der sechsten Stelle seines Laufs. Ebenfalls im B-Finale sind Chiara Halama/Miriam Kranzlmüller sowie Birgit Pühringer/Katharina Lobnig im Doppelzweier nach den Rängen vier bzw. fünf in ihren Zwischenläufen im Einsatz.