Lob vom EU-Rechnungshof für Österreichs E-Ladeinfrastruktur

Europas Infrastruktur für das Aufladen von Elektroautos hinkt noch nach. Es fehle ein "Gesamtfahrplan", alle geprüften Projekte seien verzögert, schreibt der Europäische Rechnungshof (ERH) in einem heute, Dienstag, veröffentlichten Bericht. Die von der EU kofinanzierten Ladestationen werden wenig genutzt. Für Österreich gibt es vom ERH Lob: Österreich verfüge mit Stand September 2020 über 7.771 öffentliche Ladestationen und habe seine Ziele um 190 Prozent übererfüllt.

Nur 12 der 27 EU-Staaten haben 2020 ihre Ziele beim Aufbau der Ladestationen erreicht, vergleicht der ERH. Gemessen an den Ladestationen pro 100 Quadratkilometern liege Österreich im ersten Drittel der EU-Staaten. Auch sei Österreich sehr erfolgreich bei der Gewinnung von EU-Förderungen in diesem Bereich: Sieben Prozent der EU-Gelder, die für die geprüften elf Projekte flossen, gingen nach Österreich.

Beim Anteil der Elektrofahrzeuge an der gesamten Pkw-Flotte ist Österreich auf Rang neun und damit gerade noch im vordersten Drittel. Trotzdem fährt nur eines von hundert Autos in Österreich elektrisch, aber auch bei Spitzenreiter Schweden sind es erst drei von hundert. In Osteuropa sind es teilweise nur eines von 1.000 Autos - oder weniger.