Lob und Rufe nach Tempo zu Bericht der "Taskforce Pflege"

Die großen Trägerorganisationen Caritas, Volkshilfe und Hilfswerk haben sich zu dem nun vorgelegten Bericht der "Taskforce Pflege" grundsätzlich positiv geäußert. Das Papier stelle "eine gute Zusammenfassung der Themen dar, die es durch eine umfassende Pflegereform zu lösen gilt", so Caritas-Präsident Michael Landau. Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger sah eine "gute Grundlage", nun gelte es, die Pläne zu operationalisieren. Beide forderten eine Einbindung der Träger.

Der Bericht war am Sonntag von der "Taskforce Pflege" vorgelegt worden, die Anfang 2020 von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eingerichtet worden ist - und die die Reform des Pflegesektors einleiten soll. Landau begrüßte in einer Aussendung am Montag das "erneute klare Bekenntnis zum Ausbau unterschiedlicher Pflege- und Betreuungsangebote", welches die Bedürfnisse der Betroffenen "ernst nimmt und in den Fokus stellt". Dies sei ein "wichtiger Ausgangspunkt für ein Pflegesystem mit Zukunft". Fenninger sagte im Gespräch mit der APA, in dem Bericht stehe "vieles drinnen, was wir uns wünschen und fordern - jetzt müssen die Taten folgen".