Loacker: "In Zukunft selbst für Testkosten aufkommen"

Gerald Loacker (NEOS) war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über Corona-Verschärfungen und die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan.

Die Abschiebung der alleinerziehenden Mutter mit ihrem autistischen Sohn Edison nach Nigeria konnte vorerst aufgeschoben werden. Eine Geschichte mehr, die die Abschiebungsdebatte anfeuert. Wie stehen die NEOS zu dem Thema und was halten sie von einer 1-G-Regel ab Herbst? Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker spach am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" mit Marc Springer darüber.