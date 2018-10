Loacker arbeitet für die Zukunft

Das Unternehmen ist mit 43 Betriebsstätten in 6 Ländern präsent und zählt zum Spitzenfeld der europäischen Entsorgungswirtschaft.

Unser Claim „Wertstoff Zukunft“ bestimmt dabei unser tägliches Handeln. Zu diesem „Wertstoff Zukunft“ gehören für uns auch die Mitarbeiter/-innen von Loacker Recycling. Als Arbeitgeber stellen wir die Zukunft unserer Mitarbeiter/-innen in den Mittelpunkt.

Mit dem Bau unserer neuen Zentrale in Götzis bieten wir moderne ergonomische Arbeitsplätze, eine Kantine sowie zahlreiche Erholungsmöglichkeiten wie unseren Aktivraum, die Dachterrasse und einen begrünten Innenhof zur Entspannung. Als erfolgreiches Familienunternehmen können wir attraktive Arbeitsplätze, ein sehr gutes Betriebsklima sowie Gleitzeitmodell wie auch außergewöhnliche und langfristige Entwicklungs- und Weiterbildungsperspektiven anbieten. „Die wichtigste Ressource im Unternehmen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sie stehen für den Erfolg“, so Geschäftsführer Karl Loacker.

Abfälle für den Einsatz in der Industrieproduktion vorzubereiten ist ebenso anspruchsvoll wie die Entscheidung, welche Technik die beste für die jeweilige Aufgabe ist oder in welchen Regionen sich Geschäftsmöglichkeiten bieten. Deshalb wird jeder Mitarbeiter von Loacker entsprechend seinen Fähigkeiten eingesetzt und gefördert. Es ist uns auch wichtig, dass unsere Mitarbeiter und ihre Familien angemessen wohnen und sich in ihrer Freizeit gut erholen können.