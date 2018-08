Lkw verlor in Klagenfurt 500 Liter Diesel

Ein Lkw hat am Donnerstagvormittag in Klagenfurt rund 500 Liter Diesel verloren. Laut Polizei hatte der Fahrer, ein 33-jähriger Pole, reversiert - dabei überfuhr er einen Kanaldeckel, der sich hochstellte und gegen den Tank des Fahrzeugs schlug. Der Diesel gelangte in die Oberflächenwasserkanalisation, die Feuerwehr errichtete bei der Einleitung des Kanals in den Glanfluß eine Ölsperre.

Der Dieselaustritt führte auch zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-jähriger Klagenfurter, der mit seinem Moped unterwegs war, stürzte wegen des Treibstoffs auf der Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt und im Klinikum Klagenfurt ambulant behandelt.