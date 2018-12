Lkw-Verkehr in Vorarlberg stark zugenommen

Der Lkw-Verkehr auf Vorarlbergs Autobahnen und Schnellstraßen hat heuer erneut stark zugenommen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Asfinag zeigt.

Wie stark die Belastung durch den Lkw-Verkehr zugenommen hat, wird im 5-Jahres-Vergleich besonders deutlich. Auf der A14 beim Pfändertunnel waren heuer um rund 210.000 mehr Lkw unterwegs als in den ersten elf Monaten des Jahres 2013. Auf der S16 waren bei Außerbraz mit fast 490.000 Lkw um rund 65.000 mehr Schwerfahrzeuge unterwegs als vor fünf Jahren, so die VCÖ-Analyse.

Während in Österreich immer mehr Lkw fahren, nimmt in der Schweiz seit Jahren die Zahl der Lkw im alpenquerenden Güterverkehr ab. Auch heuer. Im 1. Halbjahr ging die Zahl der Lkw-Fahrten im alpenquerenden Gütertransport um 12.000 auf insgesamt 477.000 zurück. Allein über den Brenner fuhren im 1. Halbjahr dreimal so viele Lkw wie über alle vier Schweizer Alpenquerungen zusammen, verdeutlicht der VCÖ. Die Bevölkerung entlang der Transitrouten leidet unter der hohen Lärm- und Abgasbelastung.

In der Schweiz wird Diesel, der Kraftstoff der Lkw, gleich hoch besteuert wie Eurosuper. In der Lkw-Maut werden die externen Kosten eingerechnet. Und die Einhaltung der Tempolimits sowie der arbeits- und sozialrechtlichen Vorgaben wird stark kontrolliert. In Österreich wird Diesel steuerlich begünstigt. Dass die externen Kosten nicht zur Gänze in die Lkw-Maut eingerechnet werden, liegt auch an den EU-Vorgaben.