Lkw-Lehre könnte wegen Arbeitskräftemangel verkürzt werden

Der Fachkräftemangel stellt in der Wirtschaft, insbesondere im Verkehrsbereich eine der größten Herausforderungen dar. Mit einem neuen Modell, ähnlich dem "L17" beim Pkw-Führerschein soll jungen Menschen der Lehrberuf Lastwagenfahrer schmackhafter gemacht werden, sagte der Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer, Alexander Klacska am Montag bei einer Pressekonferenz.

3 von 10 Unternehmen in der Mobilitätswirtschaft gaben im Konjunkturtest der Wirtschaftskammer (WKÖ) für das dritte Quartal 2019 an, aufgrund von Arbeitskräftemangel in ihrer Geschäftstätigkeit behindert zu sein. Im Eisenbahnbereich liegt dieser Wert bei 90 Prozent. Laut Klacska sind 40 Prozent der derzeitigen Mitarbeiter über 50 Jahre, in den nächsten 10 Jahren werden 25 Prozent der Angestellten in Pension gehen. Ein Lösungsansatz sei das "Lkw 17-Modell" für angehende Berufskraftfahrer in der Güterbeförderung: "Nach der theoretischen Fahrschulausbildung und praktischen Fahrstunden soll der angehende Lenker Praxiserfahrung im begleiteten Fahren mit einem Ausbildner sammeln. Danach wird die praktische Fahrprüfung abgelegt und der Lenker darf ab 17 Jahren in Österreich selbstständig das Fahrzeug lenken", stellte Klacska das Modell vor. Durch Modernisierung und Priorisierung der Inhalte soll der Lehrberuf Berufskraftfahrer-Güterbeförderung auf 2 Jahre verkürzt werden.