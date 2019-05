Lkw kam auf A2 auf Mittelschiene zu liegen - drei Verletzte

Auf der Südautobahn (A2) hat sich Freitagmittag bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ein Lkw überschlagen und ist seitlich auf der Mittelleitschiene zum Liegen gekommen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden drei Personen verletzt. Eine Sprecherin der Asfinag berichtete auf APA-Anfrage von schweren Beschädigungen an der Leitschiene sowie an einer Betonwand.

Der Chauffeur des Lasters erlitt so wie zwei Lenker, die mit ihren Pkw in Richtung Graz unterwegs gewesen waren, leichte Blessuren, teilte Sprecherin Sonja Kellner mit. Die drei Männer wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Lastwagen sei in Richtung Wien unterwegs gewesen, hieß von der Asfinag. Beide Fahrspuren waren blockiert. In Richtung Wien bildete sich ein Stau von rund acht Kilometern.Schluss

Die Fahrzeuge der beiden Pkw-Lenker dürften von Teilen der Beton-Mittelleitwand getroffen worden sein. Die Feuerwehr Wiener Neudorf war in den Nachmittagsstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Im Einsatz stand dabei auch ein Kranfahrzeug, das den dreiachsigen und unbeladenen Schwerlaster bergen sollte.

Auf der A2 kam es zu umfangreichen Staus. Seitens der Asfinag wurde die baldige Freigabe dreier Fahrstreifen in Richtung Graz in Aussicht gestellt. In Richtung Wien stand vorerst eine Spur zur Verfügung.