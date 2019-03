LKH Feldkirch: Leiter der Plastischen Chirurgie doziert an Med-Uni Innsbruck

Mit Jahresbeginn hat Prim. Dr. Gabriel Djedovic die Leitung von Vorarlbergs Schwerpunktabteilung für Plastische Chirurgie am LKH Feldkirch übernommen.

Überdies hinaus konnte er mit seiner Arbeitsgruppe auch neue Methoden zur Defektdeckung im Genitalbereich oder in der Transgenderchirurgie entwickeln und in der klinischen Routine etablieren. “Für die Gesundheitsversorgung in Vorarlberg ist es wichtig, Experten wie Prim. Priv.-Doz. Dr. Djedovic ins Land holen zu können. Mit der Habilitation setzt Prim. Djedovic ein wichtiges Zeichen für die Forschung in unseren Landeskrankenhäusern – und für die Verbundenheit mit der Medizinischen Universität Innsbruck”, so Dir. Dr. Gerald Fleisch und Prim. Dr. Peter Fraunberger.

Breites operatives Spektrum

Gabriel Djedovic stammt aus Oberösterreich, nach der Matura am Bundesgymnasium Vöcklabruck studierte und promovierte er in Humanmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Danach begann er ebenfalls in Innsbruck die postpromotionelle Ausbildung zum Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie sowie am AGAPLESION Markuskrankenhaus in Frankfurt am Main, 2014 schloss Dr. Djedovic seine Facharztausbildung mit zusätzlichem Schwerpunkt in der Handchirurgie ab. Neben mehreren beruflichen Auslandsaufenthalten war der Chirurg auch im humanitären Einsatz in Paraguay tätig. Seine berufliche Laufbahn begann 2015 an der Universitätsklinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie in Innsbruck, zuletzt als Oberarzt. 2017 wechselte er als leitender Oberarzt an das HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal, ein halbes Jahr später nahm er die Position des leitenden Oberarztes am AGAPLESION Markuskrankenhaus in Frankfurt am Main an.