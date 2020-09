Livestream zur Gemeindevertretungssitzung

In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung werden am 29.September im Vinomnasaal Rankweil die Mitglieder der Gemeindevertretung sowie der/die Vizebürgermeister*in gewählt. Via Livestream kann die Sitzung mitverfolgt werden.

Aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr wird die Teilnehmerzahl der grundsätzlich öffentlichen Sitzung beschränkt. Interessierte Bürgerinnen werden um Anmeldung bis Montag, 28. September 2020, 17.00 Uhr unter marktgemeinde@rankweil.at oder unter T +43 5522 405 1103.

Weiters gibt es eine fixe Sitzplatzzuweisung und Mund-Nasen-Schutzpflicht. Im Anschluss an die Veranstaltung findet keine Bewirtung statt. Interessierte, die nicht vor Ort dabei sein können oder wollen, haben die Möglichkeit, die Sitzung unter www.rankweil.at/livestream live mitzuverfolgen.

Konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung

Dienstag 29.September 2020

19.30 Uhr, Vinomnasaal Rankweil