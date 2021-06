Livestream: Lebenswelten 2020

Live ab 11.15 Uhr: Pressefoyer "Lebenswelten 2020 - Wertehaltungen junger Menschen in Vorarlberg" mit LH Wallner, Gabriele Böheim-Galehr (Studienautorin) und Gudrun Quenzel (Studienautorin).

Ab 11.15 Uhr im Livestream: Pressefoyer der Vorarlberger Landesregierung im Anschluss an die Regierungssitzung, "Lebenswelten 2020 – Werthaltungen junger Menschen in Vorarlberg", mit Landeshauptmann Markus Wallner, Gabriele Böheim-Galehr (Studienautorin) und Gudrun Quenzel (Studienautorin).

Dr. Gabriele Böheim-Galehr war von 2007 bis 2019 Vizerektorin für Forschung an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg. In Zusammenarbeit mit dem Referat für Jugend und Familie im Amt der Landesregierung und in Abstimmung mit der Schulaufsicht hat sie zwei Vorarlberger Jugendstudien federführend geleitet, die 2011 und 2017 im Studienverlag Innsbruck erschienen sind. Das Gemeinschaftsprojekt der österreichischen Pädagogischen Hochschulen knüpft an diese Jugendstudien an.