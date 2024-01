Liverpool und Manchester United im FA-Cup-Achtelfinale

Liverpool und Manchester United sind am Sonntag ins Achtelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Der Premier-League-Tabellenführer feierte gegen Norwich einen 5:2-Heimsieg und gewann damit das erste Match seit der Ankündigung von Coach Jürgen Klopp, die "Reds" nach dieser Saison zu verlassen. ManUnited siegte bei Newport mit 4:2.

Klopp wirkte schon vor dem Anpfiff bei der Hymne "You'll Never Walk Alone" emotional. Während des Spiels feierten ihn die Fans im Stadion mit Gesängen, obwohl der Coach vorher davon abgeraten hatte. "Ich verstehe das, es ist sehr emotional", sagte Klopp der BBC. "Aber ich muss aufpassen, dass ich mich davon nicht zu sehr vereinnahmen lasse. Ich hab' gesagt, sie müssen das nicht machen, weil ich weiß, was wir für eine Beziehung haben. In den Spielen müssen wir Kämpfer sein und nicht den alten Mann an der Seite feiern."