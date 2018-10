Liverpool sprang mit 4:1-Sieg an Tabellenspitze

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League zumindest für zwei Tage die Führung übernommen. Die "Reds" feierten am Samstag einen ungefährdeten 4:1-Heimerfolg gegen Cardiff City und überstanden auch die zehnte Saisonpartie ohne Niederlage. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt drei Punkte, die "Citizens" würden Rang eins am Montag mit einem Sieg bei Tottenham wieder zurückerobern.

Mohamed Salah (10.) und Sadio Mane (66.) sorgten an der Anfield Road für die Vorentscheidung. Nach dem Anschlusstreffer des Aufsteigers durch Callum Paterson (77.) machten Xherdan Shaqiri (84.) und der Ex-Salzburger Mane mit seinem zweiten Treffer (87.) endgültig alles klar. Für Liverpool war es Ligasieg Nummer acht, mit 26 Punkten aus zehn Spielen egalisierte die Truppe von Trainer Jürgen Klopp den eigenen Vereinsrekord aus der Saison 2008/09. Cardiff hält als Tabellen-17. weiter bei nur fünf Zählern.

Der Siebente Watford siegte ohne den verletzten ÖFB-Abwehrspieler Sebastian Prödl zu Hause gegen Huddersfield 3:0, Brighton and Hove Albion gewann ohne den nicht im Aufgebot berücksichtigten Markus Suttner gegen die Wolverhampton Wanderers 1:0.