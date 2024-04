Liverpool nur 2:2 bei ManUnited - Arsenal bleibt vorne

Liverpool hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League verpasst. Die "Reds" kamen am Sonntag beim Erzrivalen Manchester United nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und sind nun mit 71 Zählern hinter dem punktgleichen Leader Arsenal Zweiter. Meister Manchester City lauert mit 70 Punkten auf Rang drei. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Jürgen Klopp war schon im FA-Cup-Viertelfinale über United gestolpert.

Dabei begann für Liverpool alles nach Plan. Die dominierenden Gäste gingen nach 23 Minuten durch Luis Diaz in Führung, verpassten es aber, ihre Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen. Das sollte sich in der zweiten Hälfte rächen. Nach einem schweren Patzer von Jarell Quansah traf Bruno Fernandes mit einem Geniestreich zum Ausgleich (50.), der Portugiese überhob aus 45 Metern den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper Caoimhin Kelleher.