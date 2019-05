Liverpool schaffte mit 4:0 gegen Barca das "Anfield-Wunder"

Liverpool steht wie im Vorjahr im Finale der Fußball-Champions-League. Die "Reds", die in der Vorwoche das Hinspiel beim FC Barcelona klar 0:3 verloren hatten, schafften mit einem 4:0-Heimsieg noch das "Wunder von Anfield". Divock Origi (7., 79.) und der zur Pause eingewechselte Georginio Wijnaldum (54., 56.) erzielten die Treffer der Gastgeber, die mit dem Gesamtscore von 4:3 aufstiegen.

Im Endspiel am 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid trifft Liverpool entweder auf Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur, die am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Sky und DAZN) den zweiten Finalisten ermitteln. Das erste Duell hatte der niederländische Rekordmeister vor einer Woche in London mit 1:0 gewonnen.