Liverpool feiert gegen West Ham 18. Ligasieg in Folge

Liverpool hat seinen Erfolgslauf in der englischen Fußball-Premier-League auch am Montagabend fortgesetzt. Die "Reds" setzten sich in einer spannenden Partie an der Anfield Road gegen West Ham United mit 3:2 durch und gingen zum 18. Mal in Folge als Sieger vom Platz. Im 27. Saisonspiel war es der 26. Erfolg, der Vorsprung des überlegenen Leaders auf Verfolger Manchester City beträgt 22 Punkte.

Für Liverpool trafen Georginio Wijnaldum (9.), Mohamed Salah (68.) und der Ex-Salzburger Sadio Mane (81.). Für den 27-jährigen Senegalesen war es das 17. Pflichtspieltor in dieser Saison, das 13. in der Meisterschaft. Die Truppe von Coach Jürgen Klopp kehrte nach dem 0:1 im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid auf die Siegerstraße zurück. Für den nur auf Rang 18 liegenden Abstiegskandidaten West Ham waren Tore von Issa Diop (12.) und Pablo Fornals (54.) zu wenig.