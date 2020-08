Liverpool bleibt trotz neuer Quarantäne-Regelung in Salzburg

Der englische Fußball-Meister Liverpool wird trotz geänderter Quarantäne-Regelung weiterhin in Leogang trainieren. Großbritannien verhängte zwar eine 14-tägige verpflichtende Isolierung für alle Personen, die ab (dem heutigen) Samstag aus Österreich einreisen. Die "Reds" sind davon laut BBC aber nicht betroffen, weil sie über den englischen Fußball-Verband (FA) eine Ausnahmeregelung erhielten.

Damit gehen auch die Testspiele am Samstag gegen Stuttgart und am Dienstag gegen Red Bull Salzburg wie geplant über die Bühne. "Wir befinden uns in unserer eigenen Blase. Wir bringen weder uns noch irgendjemanden sonst in Gefahr und konzentrieren uns ausschließlich auf Fußball", wurde Trainer Jürgen Klopp auf der Liverpool-Website zitiert.