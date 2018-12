Liverpool - Bayern als Achtelfinal-Hit der Champions League

Bayern München bekommt es in der Schlager-Paarung der Achtelfinalspiele der Fußball-Champions-League mit Vorjahresfinalist Liverpool zu tun. Der Club von ÖFB-Star David Alaba wird das Hinspiel Mitte Februar zuerst auswärts an der Anfield Road bestreiten, ehe es im März in München um die Entscheidung geht. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Titelverteidiger Real Madrid duelliert sich mit Ajax Amsterdam. Atletico Madrid – Juventus Turin und Manchester United – Paris Saint-Germain lauten weitere Top-Partien. Schalke mit den Legionären Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller bekommt es in der Runde der besten 16 Teams mit dem englischen Meister Manchester City zu tun. Borussia Dortmund trifft auf Tottenham Hotspur, Barcelona auf Lyon und Roma auf den FC Porto.