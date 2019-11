Liverpool auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren

Spitzenreiter Liverpool hat seine Titelambitionen in der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag eindrucksvoll unterstrichen. Nach einem 3:1 gegen Titelverteidiger Manchester City liegen die "Reds" nach fast einem Drittel der Meisterschaft acht Punkte vor den ersten Verfolgern Leicester und Chelsea.

Tatsächlich sind erst 12 von 38 Spielen absolviert. Trotzdem scheint für einige britische Medien seit Sonntagabend festzustehen, wer am Ende den Titel gewinnt. "Liverpool hat mit dem amtierenden Meister den Boden gewischt", schrieb die Boulevard-Zeitung "The Sun". "Sicher werden die 30 Jahre der Schmerzen - drei Jahrzehnte seit ihrem letzten Liga-Titel - nun endlich ein Ende finden."

Auf jeden Fall war es ein wichtiger, am Ende womöglich entscheidender Schritt. Fabinho (6.), Mohamed Salah (13.) und Sadio Mane (51.) trafen in dem hochklassigen Spitzenspiel für die überragenden "Reds". Die in der Verteidigung anfälligen Gäste machten viel Druck, nutzen aber ihre Chancen nicht. Bernardo Silvas (78.) Tor kam viel zu spät. Liverpool überstand auch die hektische Schlussphase, und die Fans stimmten schon Minuten vor dem Abpfiff lautstark die berühmte Hymne "You'll Never Walk Alone!" an.