Live nach dem Ministerrat - Neue Regierungsbeschlüsse

Bevor am Mittwoch die Plenarwoche des Nationalrats weitergeht, tritt der Ministerrat zusammen. Die Ergebnisse werden danach der Presse vorgestellt. Im Livestream ab 8.30 Uhr.

Am Dienstag hat im Nationalrat die Plenarwoche mit dem Kernthema Budget begonnen. Am Mittwoch wird die Sitzung im Anschluß an den Ministerrat mit den Resorts Soziales, Gesundheit, Verteidigung, Wirtschaft, Landwirtschaft und Bildung fortgesetzt.