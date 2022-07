LIVE-Konzert: Philipp Lingg & George Nussbaumer

Das Emser Sommerprogramm geht musikalisch weiter:

Am kommenden Samstag, dem 30. Juli 2022, ab 19 Uhr heizen Philipp Lingg und George Nussbaumer – zwei Künstler aus dem Bregenzerwald – mit ihren mitreißenden Liedern beim zweiten Sommernachtskonzert den Besuchern am Schlossplatz ein.

Ein musikalisches Event jagt in Ems das nächste: Eine Woche später, am Samstag, dem 6. August 2022, folgt bereits das dritte Sommernachtskonzert mit Krauthobel am Schlossplatz.