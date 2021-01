Live ab 9 Uhr: Pressefoyer nach dem Ministerrat

Heute tritt der Ministerrat virtuell zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Das Pressefoyer nach dem Ministerrat übertragen wir live ab 9 Uhr.

Österreich gibt drei Millionen Euro Hilfe in Tigray-Krise

Zur Linderung der humanitären Krise in der Region Tigray in Äthiopien stellt die österreichische Bundesregierung drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) zur Verfügung. Diese Zahlung wird am heutigen Mittwoch auf Antrag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vom Ministerrat beschlossen, wie das Außenministerium mitteilte.