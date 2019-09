Live ab 17:30 Uhr: Finale im Wahlkampf der SPÖ

Die SPÖ um Spitzenkandidatin Rendi-Wagner versammelt sich am Freitagnachmittag zum Wahlkampf-Finale im Festzelt Löwelstraße.

Seitdem der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz am 18. Mai den Entschluss einer Neuwahl offiziell verkündet hat, wird um Wählerstimmen geworben. Etwas mehr als vier Monate später begehen die meisten Parteien am Freitag nun ihren Wahlkampfabschluss. Die SPÖ lädt ab 17:30 Uhr in das Festzelt Löwelstraße zu ihrem Wahlkampf-Finale.