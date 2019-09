Live ab 17:00 Uhr: Finale im Wahlkampf der FPÖ

Die FPÖ um Norbert Hofer und Herbert Kickl versammelt sich am Freitagnachmittag am Viktor-Adler-Markt zu ihrem Wahlkampfabschluss.

Seitdem der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz am 18. Mai den Entschluss einer Neuwahl offiziell verkündet hat, wird um Wählerstimmen geworben. Etwas mehr als vier Monate später begehen die meisten Parteien am Freitag nun ihren Wahlkampfabschluss. Die FPÖ lädt ab 17:00 Uhr an den Viktor-Adler-Markt zu ihrem Wahlkampf-Finale ein. Unter anderem mit Reden von Spitzenkandidat Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl.