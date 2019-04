Dornbirner Grüne kämpfen um Platane in Fußgängerzone

Seit Jahrzehnten schmückt die Platane das Ende der Europapassage der Dornbirner Fußgängerzone. Nun wird sie der Erweiterung und Neugestaltung der Fußgängerzone weichen müssen. Die Dornbirner Grünen sind dagegen und protestieren am Donnerstag gegen 17 Uhr für den Erhalt des Baums.

Die Erweiterung der Dornbirner Fußgängerzone in der Schulgasse findet in zwei Etappen statt. Die erste hinter der St.-Martin-Kirche ist abgeschlossen, bald soll nun der Bereich zwischen der Mozartstraße und der Jahngasse angegangen werden. Eine Maßnahme stößt jedoch den Dornbirner Grünen sauer auf: Die Platane an der Treppe zur Europapassage soll der Erweiterung weichen.