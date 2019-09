Live ab 16:00 Uhr: Finale im Wahlkampf der NEOS

Am Freitag um 16:00 Uhr gehen die NEOS in ihr Wahlkampffinale "Eine anständige Alternative für die Zukunft. Macht sonst keiner." VOL.AT streamt live.

Seitdem der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz am 18. Mai den Entschluss einer Neuwahl offiziell verkündet hat, wird um Wählerstimmen geworben. Etwas mehr als vier Monate später begehen die meisten Parteien am Freitag nun ihren Wahlkampfabschluss. Die NEOS um Beate Meinl-Reisinger versammeln sich ab 16:00 Uhr am "Platz der Menschenrechte" zu ihrer "anständigen Alternative für die Zukunft. Macht sonst keiner."