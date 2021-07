Literaturticket – Ticketliteratur

Das Poolbar Festival war heuer mit dem Raumfahrtmusikprogramm „Ticketliteraturlesung“ zu Gast in Hohenems: Auf einem Spaziergang durch die Hohenemser Innenstadt wurden literarische Miniaturen gelesen und so neue Welten erkundet.

Das Raumfahrtprogramm bewegt sich immer zu Orten, die nicht im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehen. So führte der literarische Spaziergang in Hohenems in den alten Dorfkern. Gelesen wurde von den Texttalenten Marrisonie Grid, Paul Amann und Astrid Spiegel sowie Maria Klien, Maria Benzer und Valerie Rainer an spannenden Plätzen, die räumlich und kulturell enorme Potentiale darstellen.

Die Ticketliteratur ist eine Kooperation des Poolbar Festivals mit Literatur Vorarlberg.