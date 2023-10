Literaturnobelpreis wird vergeben

In Stockholm wird am Donnerstag von der Schwedischen Akademie der Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises bekannt gegeben. Der Preis ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (930.000 Euro) dotiert, um eine Million Kronen mehr als im Vorjahr, als diese prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an die Französin Annie Ernaux ging. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Favoritin der Buchmacher ist eine unter dem Pseudonym Can Xue schreibende 70-jährige Chinesin. Dem Norweger Jon Fosse, dem populären Japaner Haruki Murakami und dem Australier Gerald Murnane werden ebenfalls Chancen eingeräumt. Seit Jahren gelten auch die kanadische Dichterin Anne Carson, die russische Schriftstellerin und Putin-Kritikerin Ljudmila Ulitzkaja, der im österreichischen Zsolnay Verlag publizierende Rumäne Mircea Cărtărescu oder der Ostafrikaner Ngũgĩ wa Thiong'o als potenzielle Nobelpreiskandidaten. Heute um 13 Uhr wird das Geheimnis gelüftet - falls nicht, wie beim Chemie-Nobelpreis am Mittwoch, bereits davor etwas durchsickert.