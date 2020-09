Literaturhaus Graz startet in den Herbst

Das Grazer Literaturhaus startet unter anderem mit einer Lesung von Texten der neuen, aus Montenegro stammenden Stadtschreiberin Jana Radicevic in den literarischen Herbst. Weitere Veranstaltungen im September gibt es zu den neuen Büchern der Kabarettistin Lisa Eckhart bzw. Hubert Achleitner (Hubert von Goisern), Bachmannpreis-Gewinnerin Birgit Birnbacher oder Ilja Trojanow.

Die junge Autorin aus Montenegro wird in einem Come together der Grazer Literaturszene am 10. September um 19.00 Uhr offiziell vom Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) begrüßt. Ninja Reichert liest aus ihren Texten. Grazer Stadtschreiber ziehen traditionell ins Cerrini-Schlößl am Schloßberg, für ein Jahr das Refugium der Literaturschaffenden.

Ausnahmsweise im AK-Saal in der Strauchergasse liest Lisa Eckhart aus ihrem Roman "Omama" am 15. September um 19.00 Uhr. Ebenfalls im AK-Saal liest Hubert Achleitner aus "flüchtig", um 19.00 Uhr, moderiert wird der Abend von Opern-Intendantin Nora Schmied.

In der Reihe "Premiere" präsentieren Birgit Birnbacher "Ich an meiner Seite" und Sandra Gugic am 17. September ""Zorn und Stille". Beide Romane verfolgen soziologische Ansätze und entwerfen präzise literarische Blicke auf Außenseiter der Gesellschaft: einen Strafgefangenen und ein Gastarbeiterschicksal in Österreich, wie das Literaturhaus mitteilte.

Ilija Trojanow kommt am 22. September um 19.00 Uhr mit seinem neuen Buch ins Literaturhaus in der Elisabethstraße. In "Doppelte Spur" entsinnt sich zwischen Hongkong, Wien, New York und Moskau in geleakten Dokumenten eine Geschichte von Korruption und Betrug.

In der Reihe "Druckfrisch" präsentiert Wolfgang Pollanz am 23. September um 19.00 Uhr seine neue Pop-Anthologie "Baby, you can drive my car", untermalt mit Musik des Ersten Wiener Heimorgelorchesters.

