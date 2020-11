Literaturhaus Graz "lüftet" gegen zweite Welle

Das Literaturhaus Graz hat kollektiv ein Elixier gegen die Auswirkungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus geschaffen: Unter dem Credo "Lüften, lüften, lüften" wird mit "Die Corona-Tagebücher - Zweite Welle" der Pandemie entgegen geschrieben. Das Literaturhaus "reagiert und setzt, basierend auf dem Veranstaltungsprogramm, das wir im Literaturhaus Graz bringen wollten, unsere Corona-Tagebücher zumindest bis Ende Jänner 2021 fort", wurde angekündigt.

Missverständlich wird bisweilen Kommunikation im Rahmen der Tagebücher, wenn zeitfordernde Projekte mit kurzfristig auftretenden Katastrophen kollidieren: Lydia Mischkulnig schilderte ihre Minuten nach dem Anschlag von Wien: "Die erste Nachfrage, ob ich okay sei, schickte meine Tochter per SMS. Da ich vom Attentat noch nicht in Kenntnis gesetzt war, freute ich mich über ihre Frage ungemein und beantwortete sie mit einem großen 'Ja', um dann weiterzuschreiben, dass ich ganz guter Dinge sei, da ich mich wieder an einen Roman setzen wolle."