Literatur in neuem Gewand

Die Stadtbibliothek Dornbirn lud zum Papierworkshop.

Vergangene Woche luden die beiden kreativen Stadtbüchereimitarbeiterinnen zum beliebten Papierworkshop. Und wie es sich gehört waren die zahlreichen Bibliothekbesucher ganz in ihre Bücher vertieft, dieses Mal aber nicht beim Lesen, sondern in Form von Gestalten besonderer Kunst- und Ziergegenstände. „Der Workshop kommt jedes Mal super an und ist so beliebt, dass wir ihn wahrscheinlich jeden Monat veranstalten könnten“, freute sich Veronika Köb. Große Vorfreude herrscht da auch auf die Aussicht, dass die neue Bibliothek, die im Herbst eröffnet wird, dann auch mehr Raum für solche Veranstaltungen bietet. Von mangelndem Platz ließen sich die neun Damen, die am Workshop teilnahmen, aber nicht aufhalten. Ein ganzer Nachmittag lang wurde eifrig gefaltet, geschnitten und Schablonen angefertigt.