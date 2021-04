"Literaricum Lech" lädt zum "Gipfeltreffen der Literatur"

Nachdem vor knapp 25 Jahren das Philosophicum Lech aus der Taufe gehoben wurde, lädt der mondäne Wintersportort Lech am Arlberg heuer erstmals zu einem "Gipfeltreffen der Literatur". Von 8. bis 10. Juli wird das "Literaricum Lech" seine Premiere erleben, als "Literaturfest" soll sich das Literaricum von gängigen Veranstaltungen abheben. Im Mittelpunkt stehe allein der Erkenntnisgewinn einer hochwertigen Literatur, hieß es.

Zu den Veranstaltungsformaten zählen laut Steiner klassische Literatur-Gespräche oder auch solche zu Reportagen. Sachthemen werden ebenfalls in kleinem Rahmen und in Anlehnung ans jeweilige Meisterwerk eingebunden. Des Weiteren werden in den kommenden Jahren auch Kinder- und Jugendliteratur sowie Poetry Slam das Programm des Literaricum Lech ergänzen, so die schweizerisch-deutsche Kulturjournalistin. Heuer widmet sich eine Veranstaltung der Kunst des Übersetzens.