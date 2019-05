Litauer wählen neues Staatsoberhaupt - Kein klarer Favorit

Die Bürger in Litauen wählen am heutigen Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Bei der Präsidentenwahl bewerben sich neun Kandidaten um die Nachfolge von Amtsinhaberin Dalia Grybauskaite, die nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht erneut kandidieren darf. Die Wahllokale sind von 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MESZ) bis 20.00 Uhr (19.00 Uhr MESZ) geöffnet.

Die besten Chancen auf das höchste Staatsamt mit vorwiegend repräsentativen Aufgaben können sich Umfragen zufolge Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte, der Ökonom Gitanas Nauseda und der amtierende Regierungschef Saulius Skvernelis ausrechnen. Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit, gehen die beiden Bestplatzierten zwei Wochen später – parallel zur Europawahl am 26. Mai – in eine Stichwahl. Wahlberechtigt sind fast 2,5 Millionen Menschen. Aussagekräftige Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag erwartet.