Liszt Festival Raiding soll ganzjährig werden

Das Liszt Festival Raiding soll künftig nicht mehr nur im Juni und Oktober stattfinden, sondern auf das ganze Jahr ausgeweitet werden. Ziel sei es, das Lisztzentrum zu einer Ganzjahresdestination zu machen, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Schritt für Schritt sollen die beiden bestehenden Festival-Zyklen erweitert werden. Auch ein Ausbau des Zentrums ist geplant.

Kernstück des Programms bleiben der Juni- und der Oktober-Zyklus, die von bisher zwei auf drei Wochenenden verlängert werden, betonte Johannes Kutrowatz. Auch bauliche Änderungen sind in den kommenden zwei Jahren geplant. Das Zentrum soll ausgebaut und die verschiedenen Standorte mit Bezug zu Komponist Franz Liszt in Raiding sollen verbunden und abgerundet werden, betonte Doskozil. Dafür sind Investitionen in Höhe von rund sechs Millionen Euro eingeplant. Der genaue Plan soll in den nächsten Monaten präsentiert werden.