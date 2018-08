Liste Pilz kritisiert Regierung bezüglich AMS

Die Liste Pilz wirft der Regierung vor, die Arbeitsmarktrücklage des AMS ausräumen zu wollen, um das Geld ins allgemeine Bundesbudget fließen zu lassen. "Es besteht die große Befürchtung, dass bis zum Jahr 2023 über 1,4 Mrd. Euro einfach ins Bundesbudget abgezogen werden", sagte die Abgeordnete Daniela Holzinger von der Liste Pilz am Mittwoch zur APA.

In einem internen Papier (“Ausblick für 2019”) nimmt das AMS ein Best-case- und ein Worst-case-Szenario im Hinblick auf das für kommendes Jahr zur Verfügung stehende Förderbudget an. Demnach wird im besten Fall ein Förderbudget von 1,251 Mrd. Euro zur Verfügung stehen, im schlechtesten Fall nur 1,051 Mrd. Euro – gegenüber 1,406 Mrd. Euro im laufenden Jahr.

“Das ist in meinen Augen eine große Frechheit, weil sich diese Arbeitsmarktrücklage zum überwiegenden Teil aus Versichertenbeiträgen speist”, sagte Holzinger. “Der Plan ist, dass diese Arbeitsmarktrücklagen für Pensionszahlungen hergenommen werden müssten, und das würde sich dann der Bund im Bundesbudget sparen, um die schwarze Null zu erreichen.”

Das AMS rechnet für 2019 jedenfalls mit Mittelkürzungen – wie stark diese ausfallen werden, hänge davon ab, ob und in welcher Höhe weiterhin Mittel aus der Arbeitsmarktrücklage für AMS-Förderungen verwendet werden dürfen. Die Arbeitsmarktrücklage ist ein Topf, der per Gesetz aus Mitteln der Auflösungsabgabe (die Betriebe bei der Beendigung bestimmter Arbeitsverhältnisse zahlen müssen, Anm.), aus Arbeitslosenversicherungsbeiträgen für Ältere sowie aus Strafen der Ausländerbeschäftigung gespeist und per Gesetz und im Auftrag des Arbeits- und Sozialministeriums bisher für die Arbeitsmarktförderung verwendet wird.