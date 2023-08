Lisa Perterer Triathlon-Weltcup-Zweite in Weihai

Lisa Perterer hat beim Triathlon-Weltcup im chinesischen Weihai den starken zweiten Rang belegt. Die Kärntnerin musste sich über die olympische Distanz nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen nur der Italienerin Bianca Seregni beugen und kam in 1:58:59 Stunden 17 Sekunden hinter der Siegerin ins Ziel. Tanja Stroschneider wurde Elfte und jubelte über ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis.

Für Perterer war es ihr insgesamt 13. Weltcup-Podium und natürlich auch für die Olympia-Qualifikation sehr wichtig. "Es war ein sehr wichtiges Rennen für mich und ich freue mich nach vielen Verletzungen wieder zurück am Podium zu sein. Es war mein bereits dritter Start hier in Weihai", erinnerte sich Perterer, der die Strecke in den Jahren davor mit einem starken Anstieg allerdings besser gefallen hatte. "Aber das heuer mit dem Tunnel hat schon auch Spaß gemacht."

Bei den Männern siegte der Mexikaner Crisanto Grajales in 1:46:35 Stunden. Auch hier konnte Leon Pauger als Elfter (1:48:38) wichtige Punkte für die Olympia-Quali sammeln. "Auch wenn es knapp noch nicht in die Top Ten gereicht hat, geht es doch in die richtige Richtung", meinte der Vorarlberger. Mit Martin Demuth, Lukas und Philipp Pertl auf den Rängen 17, 18 und 19 kamen vier Österreicher in die Top 20.