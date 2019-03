Liquid Ecstasy verletzte Patienten

Drogenabhängiger muss am Landesgericht Feldkirch Rede und Antwort stehen.

Dem 33-Jährigen werden mehrere Vorwürfe gemacht. Begründet sind allesamt in der einstigen Drogensucht des Mannes. Er konsumierte regelmäßig GBL – Gamma-Butyrolacton, bekannter unter dem Namen Liquid Ecstasy. Weil er die Substanz so dringend benötigte, nahm er sogar eine Flasche davon mit ins Landeskrankenhaus Rankweil. Dort tranken auch zwei andere Patienten von der berauschenden Droge. Beide trugen schwere Folgen davon, eine Frau fiel sogar drei Tage lang in einen komatösen Zustand.