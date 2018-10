Lipus erhielt Großen Österreichischen Staatspreis

Der Autor Florjan Lipus (81) ist heute, Montag, mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet worden. Diese höchste Kultur-Auszeichnung der Republik ist mit 30.000 Euro dotiert. Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) würdigte Lipus' "besondere Stellung als slowenischschreibender österreichischer Autor".

Kunstsenatspräsident Josef Winkler erinnerte in seiner Laudatio daran, dass Lipus als Kind mitansehen musste, wie seine Mutter, nachdem sie eine als Partisanen verkleidete Gruppe von Gestapo-Männern bewirtet hatte, vor seinen Augen verhaftet wurde. Sie wurde im KZ Ravensbrück ermordet. Winkler nahm in seiner Rede wiederholt auf die Romane “Bostjans Flug” und “Die Beseitigung meines Dorfes” von Florjan Lipus Bezug.

Florjan Lipus begann seine Dankesrede auf Slowenisch und meinte, in Abwandlung des bekannten Zitates von Ingeborg Bachmann “Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar”: “Die Muttersprache ist dem Menschen zumutbar.” Habe zur Zeit der Volksabstimmung von 1920 rund ein Drittel der Kärntner Bevölkerung Slowenisch gesprochen, sei diese Sprache heute nur noch vereinzelt in Dörfern zu hören. Die heutige Würdigung “empfinde ich auch als Wiedergutmachung des Unrechts an den Kärntner Slowenen”, sagte der Autor und erinnerte daran, dass sein Heimatort weiterhin keine zweisprachige Ortstafel habe. Vergangenes sei “mitten unter uns”. Doch nun sei bewiesen: “Wer in seiner Muttersprache denkt und träumt, kann weiterhin als brauchbarer österreichischer Staatsbürger angesehen werden.” Die Zuerkennung des Staatspreises “macht sich gut im heutigen Europa und im Jahr, in dem Österreich den EU-Vorsitz innehat.” Sie beweise: “Slowenisch ist Österreich zumutbar.”