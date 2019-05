Lions Day wieder ein voller Erfolg

Der Dornbirner Basketballclub lud zum traditionellen Nachwuchstag in die Messehalle.

Zu Beginn des Lions Days wurden die jungen Basketballsportler zu einem Team mit einem Bundesliga-Spieler als Coach eingeteilt und schon ging es mit dem Turnier los. Gespielt wurde 3 gegen 3 auf einen Korb und so ergaben sich zahlreiche interessante Duelle. Am Ende krönte sich die Mannschaft der U12 Lions 1 als Sieger, gefolgt von insgesamt drei zweitplatzierte Teams.

Im Anschluss an das Basketball-Turnier folgte ein Inet skill Award Wettbewerb (Hindernislauf mit Basketball), in welchem sich jeder einzelne noch unter Beweis stellen konnte – auch die Spieler sowie Coaches des Bundesligateams lieferten sich einen Schlagabtausch. Zum Abschluss folgte noch die offizielle Siegerehrung und jeder Teilnehmer des Lions Days konnte sich ein Geschenk aussuchen und erhielt ein tolles T-Shirt. Somit war der Lions Day auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg, wie auch Lions Manager Markus Mittelberger bestätigte: „Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir bedanken uns bei allen Teilnehmern sowie Sponsoren“. MIMA