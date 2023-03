Linzer marschierte nach nächtlichem Unfall 22 km nach Hause

Ein 47-Jähriger aus Linz ist in der Nacht auf Donnerstag nach einem Verkehrsunfall, bei dem er seinen Wagen zu Schrott gefahren hatte, 22 Kilometer zu Fuß nach Hause zu seiner Freundin marschiert. Erst von dort fuhr er ins Spital zur ambulanten Behandlung, berichtete die Polizei.

Der Mann war gegen 22.00 Uhr in Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich, rammte einen Leitpflock und zwei Bäume, stürzte über eine Böschung und blieb am Dach liegen. Der Lenker konnte sich selbst aus dem total zerstörten Auto befreien.