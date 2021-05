Linzer Landestheater mit neuer Open-Air-Bühne im Schlosspark

Das Linzer Landestheater bespielt diesen Sommer zusätzlich zum demnächst wieder anlaufenden Indoor-Betrieb auch eine Open-Air-Bühne im Linzer Schlosspark. Von 17. Juni bis 18. Juli wird ein Programm aus drei Repertoire-Stücken, zwei eigenen Premieren und neun Gastspielen gezeigt. Details wurden in einer Pressekonferenz mit LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitag präsentiert.

Das Musical-Ensemble spannt mit der eigens für die Open-Air-Bühne konzipierten Gala "All we have is now!" einen Bogen von "König der Löwen" bis "West Side Story", von Queen bis ABBA. Premiere ist zum Start der Freiluft-Saison am 17. Juni. Freunde der klassischen Musik dürfen sich ab 10. Juli auf die Opern- und Operettengala "Wenn der Abendwind in den Bäumen singt" - ebenfalls eine Premiere - freuen, zudem kommt der Operetten-Klassiker "Das Dreimäderlhaus" zur Aufführung. Das Ballett zeigt "Bilder einer Ausstellung" von Spartenleiterin Mei Hong Lin und das Schauspiel "Gefährliche Liebschaften". Das auf Choderlos de Laclos' Roman basierende Stück hatte im September die diesjährige Schauspielsaison, die Corona-bedingt stark Federn lassen musste, eröffnet.