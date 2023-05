Linzer Klangwolke mit postapokalyptischer Donau-Odyssee

Die diesjährige visualisierte Linzer Klangwolke begibt sich am 9. September auf eine postapokalyptische Reise: "Odyssey - A Journey Through Worlds" erzählt die Geschichte der einzigen Überlebenden einer Katastrophe, die sich auf den Weg machen, um ein Mittel zur Wiederbelebung ihrer zerstörten Welt zu finden. Inszenieren wird die US-amerikanische Theater- und Opernregisseurin Francesca Zambello, die u.a. für "Rebecca" im Wiener Raimund Theater verantwortlich zeichnete.

"Ich glaube, im Geist der Klangwolke geht es nicht darum, Grenzen zu verteidigen, sondern sie aufzulösen", ist Zambello überzeugt. Es gehe darum, gemeinsam die Welt zu bewahren, daher sei auch ein junges Mädchen die Heldin ihrer Geschichte und kein Krieger. In Anlehnung an Homers Odyssee begibt sich die zentrale Figur auf eine große Fahrt. Sie reist zu wichtigen Zivilisationen an den Ufern großer Flüsse, überall begegnet sie einer anderen Art des Geschichtenerzählens, wird auf neue Art inspiriert. Es soll aber auch eine Reise durch verschiedene Kulturen und Musikstile werden.