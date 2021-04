Linzer Jihadisten-Prozess am Vormittag ohne Öffentlichkeit

Im Prozess wegen des Verbrechens der staatsfeindlichen Verbindung gegen drei mutmaßliche Jihadisten und Mitglieder des islamischen Linzer Glaubensvereins Rahmet ist am Mittwoch im Landesgericht in der oö. Landeshauptstadt die Öffentlichkeit vorübergehend ausgeschlossen worden. Der Beschluss des Gerichtes erfolgte zum Schutz der Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), die als Zeugen befragt werden.

In Linz wird in dem Fall neu verhandelt, weil der Oberste Gerichtshof im Vorjahr gefällte Urteile des Grazer Landesgerichts teilweise aufgehoben hat. Das Verfahren wurde nach Linz delegiert, da die Angeklagten aber auch Zeugen großteils von dort stammen. Der am Montag gestartete und mit Unterbrechungen bis in den Mai anberaumte Prozess wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt.