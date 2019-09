Linzer Damenturnier u.a. mit Strycova, Giorgi, Mladenovic

Eine Woche vor Nennschluss für Österreichs einziges WTA-Turnier, das "Upper Austria Ladies Linz" vom 6. bis 13. Oktober, freuen sich die Veranstalter über eine gute Besetzung. Angekündigt haben sich u.a. die Siegerinnen der Vorjahre: Die Italienerin Camila Giorgi möchte ihren Titel erfolgreich verteidigen, auch die 2017-Gewinnerin Barbora Strycova (CZE) tritt in der TipsArena wieder an.

Vor allem Strycova hat in diesem Jahr schon aufgezeigt und erreichte in Wimbledon erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die 33-Jährige unterlag dort erst Serena Williams (USA) und holte mit ihrer Partnerin Hsieh Su-wei im Doppel dann ihren ersten Major-Titel überhaupt. Als Nummer 1 agiert die erst 20-jährige Landsfrau Strycovas, Marketa Vondrousova. Sie hatte bei den French Open in Paris sensationell das Endspiel erreicht, das sie gegen die Australierin Ashleigh Barty verlor.