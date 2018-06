Linzer Brucknerhaus erhält einen Freunde-Verein

Eine neue Image-Kampagne für das Linzer Brucknerhaus, ein neuer Verein der Freunde des Brucknerhauses, soziale Kartenpreise, ein neues Restaurant-Konzept: drei Monate vor Beginn seiner ersten Saison sprüht Dietmar Kerschbaum, der neue Intendant des Linzer Brucknerhauses, vor Ideen, sein Haus zu öffnen. Konzerte sollen nicht nur "abgeliefert" werden, der Wohlfühl-Charakter soll gestärkt werden.

Eine Plakatserie wird in den nächsten Monaten die Stärken des Linzer Brucknerhauses unterstreichen. Mit dem Slogan “Nur live ist Life” will man etwa eine Lanze für reale Musik und das lebendige Zuhören brechen. Das Schlagwort “Der Abend ein Fest” soll den Wohlfühlcharakter des Linzer Brucknerhauses bekannter machen. “Ein gutes Stück Linz” und “Wir haben was zu beaten” unterstreichen weitere Stärken des Konzerthauses.