Linz will Theatervertrag mit dem Land kündigen

Linz macht nun offenbar ernst mit dem Plan, den Theatervertrag mit dem Land zu kündigen. Das sagte LH Thomas Stelzer (ÖVP) im Interview mit den "OÖ Nachrichten". Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) bestätigte der Zeitung, dass er den Kündigungsantrag bereits unterschrieben habe. Der Gemeinderat werde am 6. Dezember darüber abstimmen und er erwarte, dass die Sache durchgehe.

Der Theatervertrag zwischen Stadt Linz und Land Oberösterreich regelt, dass die Stadt rund 14 Millionen Euro an die Theater und Orchester GmbH (TOG) des Landes – zu der Landestheater und Brucknerorchester gehören – bezahlt. Dafür überweist das Land rund sieben Millionen an die städtische LIVA, die u.a. das Brucknerhaus, den Posthof und die Tips-Arena verantwortet. Linz hat bereits vor längerer Zeit angekündigt, den Theatervertrag überprüfen zu wollen und aus Spargründen eine Kündigung in den Raum gestellt. Laut dem Landeshauptmann, der auch Kulturreferent ist, wäre ein Ausstieg der Stadt frühestens 2020 möglich, weil im Theatervertrag eine einjährige Kündigungsfrist vereinbart sei.