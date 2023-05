Linz startet mit Sieg bei Meister Krems ins HLA-Halbfinale

Die Handballer des HC Linz haben zum Start des HLA-Halbfinales für eine Überraschung gesorgt. Die Oberösterreicher feierten am Samstag im ersten Spiel der "best of three"-Serie auswärts gegen Titelverteidiger UHK Krems einen 27:25-(13:13)-Sieg. Die Nummer sieben des Grunddurchgangs kann damit am Mittwoch (18:05 Uhr) in der heimischen Halle ins Finale einziehen.

Nachdem die Linzer im Viertelfinale schon Cupsieger Hard eliminiert hatten, gingen sie auch gegen den Meister in Führung. Die Kremser lagen nach 20 Minuten mit vier Toren Vorsprung voran, die Gäste schafften aber bis zur Pause den Gleichstand. Unmittelbar nach dem Wechsel zogen die von Alexander Hermann (9 Tore) und Lucijan Fizuleto (8) angeführten Linzer mit zwei Toren davon und gerieten nicht mehr in Rückstand. Und das, obwohl Tobias Cvetko, achtbester Torschütze im HLA-Grunddurchgang, ohne Treffer blieb und in der 49. Minute mit Rot vom Feld musste.

HLA-Halbfinale - 1. Spiel (best of three): UHK Krems - HC Linz AG 25:27 (13:13). 2. Spiel am Mittwoch (18:05 Uhr) in Linz.