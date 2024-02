Linz nach Sieg über VSV weiter auf Viertelfinalkurs

Die Black Wings Linz haben dank eines Comebacks im Schlussdrittel gegen den direkten Konkurrenten VSV einen wichtigen Schritt Richtung Viertelfinale geschafft. Die Oberösterreicher besiegten Villach mit 2:1 und schoben sich vor die Adler auf Rang fünf der ICE-Eishockeyliga. Siege feierten auch die weiteren Top-6-Anwärter, in den letzten zwei Runden des Grunddurchgangs sind daher im Kampf um die noch freien drei Plätze fünf Mannschaften nur durch vier Punkte getrennt.

Deutliche Siege feierten Tabellenführer KAC mit einem 8:1 gegen Olimpija Ljubljana und Titelverteidiger Red Bull Salzburg mit einem 4:0 gegen die Pioneers Vorarlberg. Salzburg wahrte mit dem ungefährdeten Erfolg die Chance auf Platz zwei nach dem Grunddurchgang, der ein Ticket für die Champions League bringt. Der 37-jährige Kapitän Thomas Raffl absolvierte als vierter Spieler der Ligageschichte sein 900. Match und brachte sein Team in der 5. Minute in Führung. Der vierte Sieg in Serie war danach nie wirklich in Gefahr und brachte den Meister bis auf zwei Zähler an Fehervar heran.