Linz gewann bei Vienna Capitals - Salzburg verlor abermals

Die Black Wings Linz haben in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen wichtigen Sieg im Rennen um die Play-off-Plätze gefeiert. Die Linzer siegten am Stefanitag bei Tabellenführer Vienna Capitals nach 0:2-Rückstand noch 3:2 nach Verlängerung. Österreichs Meister Salzburg verlor in Innsbruck 3:5 und damit das vierte Spiel in Folge.

Mann des Spiels war Innsbruck-Stürmer Mario Lamoureux, der gleich vier Tore erzielte. Der VSV behielt beim 5:2 im Kellerduell gegen Zagreb klar die Oberhand. Znojmo reichten selbst fünf Tore im Schlussdrittel nicht für einen Heimsieg gegen Fehervar (5:7). Am späteren Abend des Stefanitags stand mit Graz 99ers gegen KAC noch ein weiteres Schlagerspiel auf dem Programm der 31. Runde.